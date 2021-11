Terza notte di proteste contro il lockdown e di scontri in Olanda. «Molti piccoli gruppi stanno distruggendo cose» nella città settentrionale di Groningen, ha riferito un portavoce della polizia aggiungendo che gli agenti in tenuta antisommossa sono stati dislocati per «ripristinare l’ordine». Disordini anche a Enschede, Leeuwarden e Tilburg, secondo i media locali, citati dall’Ansa.