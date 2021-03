Per il secondo venerdì consecutivo dalla celebrazione del secondo anniversario della nascita del movimento di protesta dell’Hirak migliaia di persone sono scese in strada oggi ad Algeri e in altre città del Paese nordafricano per chiedere un cambiamento radicale del sistema.

L’«Hirak», nato nel febbraio 2019, in poche settimane costrinse l’allora presidente Abdelaziz Bouteflika ad abbandonare la sua candidatura per un quinto mandato e a dimettersi. Dopo 11 mesi di pausa dovuta alla pandemia, il movimento è «rinato» alla fine del mese scorso per celebrare il suo secondo anniversario e da allora ogni venerdì tutto il Paese rivive le stesse scene di protesta popolare.

«Le manifestazioni continueranno fino a quando questo regime, che rifiuta di ascoltare la nostra voce, cesserà di esistere», ha detto Bilal, un funzionario di 37 anni che si è unito alla protesta ad Algeri.

Diverse marce si sono incontrate nel primo pomeriggio nella capitale, dopo la preghiera del venerdì e in mezzo a una forte presenza di polizia, mentre un elicottero vigilava dall’alto. «Spero che i miei figli e nipoti possano vivere in un’Algeria migliore di quella che ho vissuto io», ha detto Khadidja, una manifestante sulla settantina. Il giornalista Khaled Drareni, recentemente liberato dopo quasi un anno di detenzione, ha seguito le proteste di venerdì sui suoi account sui social media.

I manifestanti con i loro slogan si sono scagliati contro i servizi segreti, accusandoli di essere «terroristi». Coloro che sono stati detenuti hanno affermato di essere stati torturati durante il loro periodo in carcere. I raduni odierni hanno avuto luogo anche in città come Orano e Tizi Ouzou.

L’attuale presidente Abdelmadjid Tebboune, un tempo primo ministro sotto Bouteflika ed eletto con elezioni ampiamente boicottate nel dicembre 2019, ha compiuto delle aperture verso il movimento di protesta, ma secondo i suoi detrattori, solo per cercare di neutralizzarlo.

