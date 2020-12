Prosegue, tra una riunione e l’altra, la definizione del nuovo DPCM, il decreto del Consiglio dei ministri, che mercoledì dovrà approdare in Parlamento e che entrerà in vigore il prossimo 4 dicembre. Mentre Lombardia e Piemonte – da domenica - sono passate dal zona rossa ad arancione, anche durante le imminenti festività natalizie dovrebbe essere mantenuto il coprifuoco (tutti a casa) alle 22. Da quanto è stato discusso, inoltre, il Governo Conte – sulla base delle indicazioni epidemiologiche (nelle due Regioni confinanti al Ticino i contagi e i ricoveri da COVID sono percentualmente in calo) – sarebbe a rischio il cenone della vigilia di Natale. Altro fronte caldo di discussione in Governo: la scuola. Oggi l’aggiornamento con le Regioni. Resta aperto, in ottica svizzera, il dossier riguardante la circolazione attraverso le frontiere italo-svizzere. Per ora non vi sono novità.