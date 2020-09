Sul Piano per il Recovery: «I Governi dovranno rispettare le priorità legate alla transizione climatica e a quella digitale e inoltre dovranno guardare alle raccomandazioni del semestre europeo che per alcuni Stati membri sono legate anche alle tasse e al costo del lavoro. Questa combinazione tra investimenti e riforme garantisce di modernizzare l’economia».

Dopo l’avvelenamento di Navalny l’Europa dovrebbe cambiare strategia verso la Russia in particolare su Nord Stream 2? «Per lungo tempo l’approccio su questo tema è stato puramente economico. Penso invece sia anche politico. Il comportamento della Russia non è cambiato in meglio, ma in peggio. Quindi la speranza che attraverso il gasdotto e il commercio le relazioni con Mosca potessero migliorare è svanita. Le relazioni con la Russia non cambiano grazie a un gasdotto, dobbiamo prenderne atto. Dobbiamo includere questa considerazione nel nostro approccio complessivo sulle relazioni con la Russia».