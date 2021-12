Il governo del premier Petr Fiala (Civici democratici, Ods) ha annunciato oggi nuove misure restrittive per arginare l’epidemia di COVID-19. Secondo quanto annunciato dal premier, gli alunni e i dipendenti della scuola dovranno fare i tamponi due volte a settimana durante i primi quindici giorni di gennaio.

Per le feste di Capodanno del 31 dicembre, in particolare durante gli eventi organizzati tra il 29 dicembre e il 2 gennaio, è consentito un massimo di 50 persone. Durante questo periodo i ristoranti possono ospitare solo un massimo di quattro persone per tavolo.