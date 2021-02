Nuovi attacchi in Congo

Una delle molte decine di milizie che flagellano l’est del Congo ha compiuto una nuovo massacro, stavolta di almeno una dozzina di persone nel Kivu Nord: un ennesimo rigurgito di sangue e orrore in quell’inferno verde in cui sono morti l’ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci .

Le uccisioni portano ad oltre mille le vittime civili di attacchi simili portati nel solo territorio di Beni dal novembre 2019, secondo calcoli di ong. In tutto il Kivu, dal 2017, i morti sono stati quasi 4.300, in un parossismo di orrori fatti anche di stupri di gruppo di cui sono state vittima più di 170 donne. I rapimenti come quello in cui si desume siano rimasti uccisi l’ambasciatore e il carabiniere sono stati più di 5.500.