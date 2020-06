(Aggiornato alle 14.44) Comandanti generali in capo indiani e cinesi hanno continuato oggi, per il terzo giorno consecutivo, il dialogo per il disimpegno delle truppe nella Valle di Galwan, in Ladakh: lo fanno sapere fonti ufficiali indiane.

Intanto, il premier indiano Modi ha convocato per domani una videoconferenza con tutte le forze politiche per discutere la situazione dopo il violento scontro con i militari cinesi.

Secondo il quotidiano «The Times of India» altri diciotto militari indiani sono ricoverati in gravi condizioni per le ferite riportate nello scontro, la cui dinamica non è ancora stata chiarita. L’esercito indiano sostiene che ci sono state perdite anche tra truppe cinesi: ieri, l’agenzia di stampa Ani ha parlato di 43 tra morti e feriti in campo cinese, citando fonti di intelligence internazionali.