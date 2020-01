Le autorità cinesi hanno accertato 11 nuovi casi di contagio da coronavirus a Pechino e 16 a Shanghai, dove si è registrato il quinto caso di un paziente che ha superato l’infezione dopo i trattamenti in ospedale. Sono inoltre state annullate le prove di Coppa del mondo di sci previste in Cina a febbraio. Lo riferiscono le autorità di Pechino.

A Shanghai, dove l’aggiornamento del bollettino della diffusione del virus avverrà ogni 12 ore, sarà usata anche la medicina tradizionale cinese come strumento di prevenzione e di controllo dell’epidemia, in base a quanto riferito in conferenza stampa da Wu Jinglei, direttore della locale Commissione sanitaria.