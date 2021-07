Nuovi contagi a Tokyo 2020, ma gli organizzatori difendono le misure

Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 24 nuovi contagi fra persone direttamente legate ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 e in generale le cifre di infezione sono a livelli record in Giappone. Almeno 193 atleti, funzionari, personale di supporto dei Giochi e giornalisti sono risultati positivi al coronavirus in Giappone dal 1 luglio (compresi 109 residenti locali), secondo l’ultimo conteggio di oggi. I dati giornalieri non includono i casi riportati negli aeroporti e nei campi base delle delegazioni.