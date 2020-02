La Corea del Sud ha reso noti altri 48 casi di coronavirus, facendo salire il totale a 204: il Korea Center for Disease Control and Prevention (Kcdc) ha assicurato che la situazione è «gestibile», malgrado i contagi si siano quadruplicati in soli tre giorni.

Diverse decine di nuove infezioni sono legate alla Chiesa di Gesù Shincheonji, a Daegu. Il sindaco della quarta città del Paese, con 2,5 milioni di abitanti, ha detto che 135 membri della congregazione hanno i sintomi del virus, mentre sono in corso le ricerche di altre 57 persone.

A Mosca 2500 in quarantena

Circa 2500 persone arrivate a Mosca dalla Cina hanno ricevuto l’ordine di restare in quarantena per il coronavirus. A vigilare poi che la misura venga rispettata ci pensa poi la tecnologia di riconoscimento facciale in uso nella capitale russa. Lo ha detto il sindaco di Mosca Serghei Sobyanin.

Tutti i passeggeri in arrivo dalla Cina sono tenuti a sottoporsi ad un esame fisico e ad un test per il coronavirus all’aeroporto, ha scritto Sobyanin sul suo sito web. A loro viene poi dato l’ordine di mettersi in quarantena per due settimane, anche in assenza di sintomi. «Finora sono stati emessi circa 2500 ordini di isolamento», ha detto.

«I sistemi di riconoscimento facciale automatizzati e altre tecnologie monitoreranno costantemente il rispetto della quarantena», ha aggiunto precisando che le forze dell’ordine e le autorità mediche stavano effettuando controlli «spiacevoli ma necessari» in alberghi, appartamenti e dormitori dove si pensa che soggiornino cittadini cinesi. Lo riporta il Moscow Times.

