Nuovi guai per Andrew Cuomo: un’ottava donna lo accusa di molestie sessuali, senza contatto fisico. Questa volta - scrive il New York Times - si tratta di una dipendente in servizio, Alyssa McGrath, 33 anni, che accusa il governatore di New York di aver guardato il suo corpo con desiderio e di aver fatto commenti suggestivi, anche sul suo aspetto fisico.