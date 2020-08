Tutti sono stati portati all’hotspot dove, al momento, si trovano complessivamente 840 persone a fronte dei 192 posti disponibili. La struttura - che si stava cercando di alleggerire con i trasferimenti sulle navi quarantena Azzurra e Aurelia - è di nuovo in emergenza. Per procedere all’imbarco di un centinaio di migranti ospiti dell’hotspot sulla nave Azzurra che è ancora in rada di Lampedusa, la Prefettura di Agrigento attende l’ok - per gli eventuali posti a disposizione - degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e della Croce Rossa italiana.