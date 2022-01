La Corea del Nord ha lanciato oggi un missile che ha volato per più di 700 km a un’altitudine massima di 60 km per una velocità massima di Mach 10, pari a 10 volte la velocità del suono.

Un missile con velocità Mach 10, secondo gli esperti, non ha le caratteristiche sufficienti per essere definito ipersonico, poiché già quelli ordinari a medio raggio in genere volano da Mach 9 a 10 nelle fasi di accelerazione dopo il decollo.

Tra i vettori balistici nordcoreani, il Rodong, ad esempio, tocca fino a Mach 9 o 10 e il Musudan supera Mach 14 nella fase di massima spinta: entrambi non sono classificati come ipersonici.

«I lanci rappresentano una minaccia significativa per la pace e la sicurezza non solo nella penisola coreana ma anche nel mondo e non sono utili per la riduzione delle tensioni militari», ha aggiunto la nota delle forze armate di Seul. Il comando Indo-pacifico degli Stati Uniti ha parlato di «missile balistico», parte dell’impatto «destabilizzante» del programma di armi illecite del Nord.