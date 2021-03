Spunta una nuova conversazione in cui Donald Trump fa pressione sulla Georgia per capovolgere il risultato delle elezioni. Nell’audio, rivelato dal Wall Street Journal, si sente l’ex presidente Usa chiedere a Frances Watson - capo degli investigatori dell’ufficio del segretario di Stato della Georgia - di indagare per possibili frodi nella contea di Fulton. Trump cita le sue vittorie in altri stati del sud e chiede come sia possibile che non abbia invece vinto in Georgia.