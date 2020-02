(Aggiornata alle 15.50) È salito a 6 il numero di morti in Italia per l’infezione COVID-19 . La sesta vittima è un 80.enne di Castiglione d’Adda ricoverato all’ospedale Sacco di Milano e risultato positivo al coronavirus. L’uomo era stato portato all’ospedale di Lodi per un infarto proprio lo stesso giorno in cui si era presentato il 38.enne di Codogno considerato il «paziente 1».

La quinta vittima registrata in Lombardia è un uomo di 88 anni di Caselle Landi, in provincia di Lodi, si era parlato anche di una paziente oncologica di Crema morta agli Spedali civici di Brescia, ma la Regione Lombardia ha smentito il decesso. I casi totali nella Penisola sono saliti a 228 (tra cui 6 deceduti e un dimesso). Nello specifico: 172 casi in Lombardia, 32 casi in Veneto, 18 in Emilia Romagna, 4 in Piemonte e 2 nel Lazio (la coppia cinese che è in buone condizioni). Tra i contagiati c’è anche un militare dell’Esercito italiano assente dal lavoro da mercoledì scorso. L’uomo, residente a Cremona, era in servizio a Milano. Per precauzione saranno effettuati controlli su tutti i colleghi entrati in contatto con lui. Il tasso di mortalità in Italia è di circa il 2,6%, il tasso di presenza di sintomi severi da richiedere il ricovero in terapia intensiva è di circa l’8%.