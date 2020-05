(Aggiornato alle 17.20) Nuovo braccio di ferro all’Onu tra Stati Uniti e Cina. Questa volta lo scontro è stato sulla situazione ad Hong Kong, dopo che Washington ha chiesto la convocazione immediata di una riunione Consiglio di Sicurezza per discutere della recente misura intrapresa dal Congresso di Pechino.

Condanna a quattro di Regno Unito, Usa, Canada e Australia della decisione della Cina di imporre una nuova legge sulla sicurezza a Hong Kong. Questo passo, accusano i ministri degli Esteri dei quattro grandi Paesi anglofoni occidentali in una nota congiunta, rappresenta una violazione «diretta degli obblighi internazionali» di Pechino previsti dalla dichiarazione congiunta sino-britannica firmata al tempo della restituzione della colonia e «registrata dall’Onu».

«La decisione della Cina d’imporre la nuova legge sulla sicurezza a Hong Kong è in contraddizione diretta con i suoi obblighi internazionali fissati dai principi della dichiarazione congiunta firmata con il Regno Unito (all’atto della restituzione dell’ex colonia britannica, ndr), legalmente vincolante e registrata presso l’Onu», scrivono i 4 ministri - Dominic Raab, Mike Pompeo, Francois-Philippe Champagne e Marise Payne - dichiarandosi «estremamente preoccupati» per il destino del modello «un Paese, 2 sistemi».

I firmatari denunciano inoltre il timore di un via libera a «perseguire per ragioni politiche» le persone e sollecitano Pechino al dialogo con la società di Hong Kong, per evitare di aggravarne le divisioni interne e alla ricerca di un compromesso «accettabile a entrambe le parti».