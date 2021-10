Proprio su questo tema negli ultimi anni Erdogan si è scontrato duramente con i vertici della Banca centrale che formalmente è un’istituzione indipendente. In poco più di due anni il leader ha nominato tre diversi governatori: i due precedenti sono stati allontanati dopo pochi mesi per non aver seguito le sue indicazioni economiche.

L’attuale governatore Sahap Kavcioglu è stato nominato il 20 marzo e per ora ha dimostrato di essere in linea con Erdogan: a fine settembre la Banca centrale ha infatti tagliato il suo tasso di riferimento di 100 punti base al 18%, provvedimento non gradito dagli investitori che ha portato la moneta nazionale a svalutarsi ulteriormente contribuendo a rendere complicate le condizioni economiche del Paese, dove l’inflazione si attesta quasi sul 20% su base annua. È comunque possibile che i tassi vengano abbassati ulteriormente il 21 ottobre, quando è in programma la prossima riunione della Banca centrale.