(Aggiornato alle 23.56) Nella zona gialla i ristoranti dovrebbero restare sempre aperti a pranzo, anche a Natale, Santo Stefano e Capodanno. Dovrebbero restare le limitazioni legate al distanziamento e ai posti ai tavoli, mentre per le abitazioni private dovrebbero essere dettate solo raccomandazioni. Resta confermato il coprifuoco alle 22, anche nel periodo natalizio. Lo si apprende da fonti di governo, mentre è in corso il vertice del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza sul nuovo Dpcm con le misure di contrasto alla COVID-19. Il nuovo decreto, che sarà in vigore dal 4 dicembre, dovrebbe anche confermare - come annunciato - l’apertura dei negozi fino alle 21, per provare a limitare gli assembramenti. Inoltre, ci sarebbe sul tavolo anche il divieto di uscire dal proprio Comune a Natale e Capodanno. Stop, dal 21 dicembre, anche agli spostamenti tra le Regioni per raggiungere le seconde case e semaforo rosso alle crociere nel periodo natalizio.