È la prima volta che si torna a chiudere le scuole in un’area della Germania dalla fine del lockdown. A partire dal 23 maggio scorso, quindi a lockdown già concluso, si sono registrate 80 nuove infezioni da coronavirus nella città universitaria tedesca in seguito ad una festa privata tra famiglie numerose dove non si sono rispettate regole e distanze.

Secondo le regole in vigore fino alla fine del mese, si devono rispettare le distanze e le norme di igiene. Oltre un centinaio di persone venute in contatto con i partecipanti alla festa sono ora in quarantena.

Al momento nel distretto di Gottinga le nuove infezioni non hanno ancora superato i parametri stabiliti per tornare alle chiusure totali (50 nuove infezioni in 7 giorni per 100.000 abitanti). Il valore nel distretto è di 21,6 nuove infezioni in 7 giorni. E i dati complessivi in Germania sono in discesa in linea tendenziale secondo il Koch Institut: con più 342 casi rispetto al giorno precedente, 182.370 infezioni totali e 8.551 morti.