Torna la paura del terremoto in Croazia: una nuova scossa di magnitudo 5,3 è stata avvertita nel pomeriggio con epicentro non lontano da Petrinja, la località a una cinquantina di chilometri a sud-est di Zagabria rimasta semidistrutta per il violento sisma di magnitudo 6,4 del 29 dicembre scorso, in cui morirono 7 persone.