I livelli di anidride carbonica nell’atmosfera sono saliti toccando un nuovo picco quest’anno, nonostante l’impatto dei lockdown e dei cali dei trasporti imposti della crisi del coronavirus. Lo riferisce il Guardian, riportando dati dell’Osservatorio Mauna Loa negli Stati Uniti. La concentrazione di CO2 nell’atmosfera ha raggiunto 417,2 parti per milione a maggio, rispetto al precedente picco di 414,8 parti per milione del 2019, secondo le letture.

Senza i blocchi imposti per rallentare la diffusione della COVID-19, l’aumento avrebbe potuto essere ancora maggiore, secondo Ralph Keeling, professore della Scripps Institution of Oceanography. «Le persone potrebbero essere sorprese» da questi dati, ha sottolineato: «La crisi ha rallentato le emissioni, ma non abbastanza da apparire in modo evidente a Mauna Loa».