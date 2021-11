La Repubblica Ceca ha un tasso di vaccinazione inferiore alla media europea e il governo ha approvato nuove restrizioni per i non vaccinati. A partire da lunedì, la maggior parte delle persone non vaccinate non potrà più mostrare test negativi al coronavirus per partecipare a eventi pubblici, recarsi in bar e ristoranti, andare dal parrucchiere, accedere a musei e strutture simili o utilizzare hotel.