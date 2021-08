Barack Obama rompe insieme a Michelle il lungo e imbarazzante silenzio sulla crisi afghana ma solo per esprimere il giorno dopo l’attentato a Kabul le condoglianze per la morte e il ferimento di numerosi militari Usa e di civili afghani.

«A me e a Michelle si è spezzato il cuore nell’apprendere l’attacco terroristico all’esterno dell’aeroporto di Kabul», ha scritto in una nota, citando le parole di Joe Biden per definire i soldati morti come «eroi impegnati in una missione pericolosa e altruista per salvare le vite di altri».