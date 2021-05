Grazia Pagnotta insegna Storia dell’ambiente all’Università Roma Tre. Nel 2020 ha pubblicato per Einaudi “Prometeo a Fukushima. Storia dell’energia dall’antichità a oggi”. «Al nucleare - dice - si è arrivati dopo la bomba atomica del 1945. Soltanto alcuni anni dopo, però, si pensò di fabbricare reattori nucleari con i quali ottenere vapore con cui far muovere le turbine per creare elettricità. Il primato di primo reattore civile viene generalmente assegnato a un impianto installato nella Città della scienza di Obninsk, vicino Mosca, che iniziò a produrre elettricità nel 1954».

Chernobyl, spiega Grazia Pagnotta, «è stato per l’umanità uno snodo tecnologico e, insieme, psicologico. Mostrò infatti come fosse possibile un incidente devastante ed ebbe ovunque un impatto enorme».

Paradossalmente,...