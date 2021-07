Inoltre, da venerdì fino alla fine di agosto, solo le persone vaccinate potranno entrare in luoghi chiusi come centri di intrattenimento, bar, cinema e teatri.

Tutte le persone che lavorano nelle case di riposo dovranno essere vaccinate entro il 16 agosto, o saranno messe in congedo per malattia. La vaccinazione per gli operatori sanitari sia nel settore pubblico che in quello privato diventerà obbligatoria dal 1. settembre.