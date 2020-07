Per far chiarezza, un team internazionale di ricercatori ha condotto una revisione sistematica e una meta-analisi di tutta la letteratura scientifica esistente per valutare l’associazione tra l’indice di massa corporea e la qualità dello sperma determinata da un seminogramma, includendo una sessantina di studi precedentemente pubblicati.

I ricercatori hanno indicato che il sovrappeso o l’obesità erano associati a parametri di bassa qualità dello sperma (cioè volume del seme, conta e concentrazione degli spermatozoi, vitalità, motilità e morfologia normale). Questi risultati, afferma il primo autore, Albert Salas-Huetos, ricercatore presso l’Università dello Utah, «suggeriscono che la prevenzione del sovrappeso e obesità dovrebbe essere presa in considerazione in tenera età per evitare effetti deleteri sulla salute riproduttiva». Sarebbero utili, concludono i ricercatori, ulteriori studi per chiarire i potenziali benefici della perdita di peso per migliorare il potenziale riproduttivo negli individui con obesità.