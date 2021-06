«Building back better»: è all’insegna di questo slogan, improntato all’impegno di lavorare per una ricostruzione in meglio del mondo dopo lo tsunami della pandemia, il vertice dei capi di Stato e di governo del G7 che si apre oggi sotto presidenza britannica a Carbis Bay, in Cornovaglia.

L’arrivo dei leader (inclusi i vertici Ue) si sta completando in queste ore e il via è previsto alla 14 locali - le 15 in Svizzera - con le foto di rito. Poi scatterà la prima sessione di lavoro dedicata in particolare all’economia e alla giustizia sociale sotto il titolo «Building Back Better: Recovery for All» (Ricostruire in meglio: una ripresa per tutti)