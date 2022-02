Dopo mesi di colloqui tra la NATO, l’OSCE, gli Stati Uniti e l’UE da una parte e la Russia dall’altra (gli sforzi diplomatici comunque continuano), la crisi ucraina sembra entrata in una nuova fase. Se, militarmente - intatti - i 100-120 mila soldati agli ordini del Cremlino, supportati da un sofisticato armamentario, sono dislocati ormai da settimane lungo il confine ucraino (in Bielorussia sono state attivate esercitazioni congiunte russo-bielorusse), l’America non è certo rimasta a guardare. Ieri, infatti, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden - ol tre a continuare a far leva su un pesante pacchetto di possibili sanzioni - ha confermato che questa stessa settimana invierà 2.000 uomini da Fort Bragg (North Carolina) in Polonia e in Germania, mentre una parte di uno squadrone «Stryker» di circa 1.000 militari sarà dislocato in Romania, nelle basi della NATO. L’intento di fondo, per la Casa Bianca, è quello di scoraggiare un «non escludibile» attacco russo nell’Ucraina orientale, attorno alla quale, la tensione resta a livelli di guardia. In questo senso gli Stati Uniti potenziano ulteriormente il loro esercito in loco come «strumento dissuasivo», di prevenzione alla guerra, anche se la Russia ha sempre pubblicamente negato qualsiasi intenzione di voler dar seguito a un intervento militare.

Sono 8500 i militari allertati

Il portavoce del Pentagono John Kirby ha spiegato che i tremila soldati a disposizione per partire in direzione del Donbass «fanno parte degli 8.500 entrati in stato di allerta e che nei prossimi giorni potrebbero esserci annunci di ulteriori spostamenti». «È importante - ha spiegato Kirby - mandare un forte segnale non soltanto a Putin ma al mondo intero», precisando che il Pentagono non sa «se la Russia abbia preso la decisione di aggredire l’Ucraina, ma di certo ha la capacità di poterlo fare». Sia nell’ottica americana, sia in quella russa - si diceva - restano prioritari gli sforzi della diplomazia. Secondo quanto pubblicato dal quotidiano spagnolo El Pais (che proprio ieri ha reso noto di essere venuto in possesso di documenti esclusivi), gli Stati Uniti avrebbero proposto alla Russia un accordo in base al quale le parti in campo si impegnerebbero a non schierare attorno all’Ucraina «missili offensivi da terra e forze permanenti per missioni di combattimento». Si tratterebbe di una delle risposte di Joe Biden alle garanzie di sicurezza che Vladimir Putin ha più volte recentemente rivendicato.

Insomma, uno spiraglio di luce nonostante tutto. Sia gli USA, sia la NATO, nota bene, rifiutano però di firmare un accordo che impedisca a Kiev di entrare nel Patto atlantico, come aveva chiesto la Russia. Un’ipotesi che più di qualche analista ritiene comunque improbabile. Non sono tardate neppure le reazioni internazionali, segnatamente da parte del segretario generale della NATO Jens Stoltenberg. Quest’ultimo ha rilevato che «accolgo con favore la decisione degli Stati Uniti di schierare ulteriori forze in Germania, Polonia e Romania, rafforzando così la deterrenza e la difesa collettiva del Patto atlantico: è un forte segnale dell’impegno degli Stati Uniti, e si aggiunge ad altri recenti contributi americani alla nostra sicurezza condivisa, tra cui 8.500 truppe ad alta prontezza per la Forza di Risposta della NATO, e il gruppo d’attacco della portaerei USS Harry S. Truman sotto il comando Alleato nel Mediterraneo».

Voli sospetti

In attesa di una presa di posizione ufficiale della Russia, alcuni caccia Typhoon della Royal Air Force britannica, ieri - secondo quanto indicato dalla BBC - hanno intercettato quattro velivoli militari russi che volavano a nord della Scozia. Si tratterebbe di bombardieri Tupolev Tu-95, chiamati «Bear» dalla NATO, che non sono però entrati nello spazio aereo del Regno Unito. Ora che la tensione tra NATO e Russia è alle stelle, tutti auspicano che l’allarme possa al più presto rientrare.

©CdT.ch - Riproduzione riservata