La Polonia è di nuovo sotto i riflettori internazionali: a far discutere, in primis, sono il veto posto al bilancio dell’UE a fianco dell’Ungheria, ma anche le proteste contro la paventata restrizione della legge sull’aborto e la gestione del coronavirus. Lorenzo Berardi, giornalista residente a Varsavia e cofondatore di Centrum Report, fa il punto della situazione.

Quanto influiscono le proteste antiabortiste sulla stabilità del Governo e dopo l’acceso dibattito sull’ipotesi di nuova legge?

«Va precisato che non è stata varata alcuna nuova legge sull'aborto. L'attuale governo provò a introdurre un nuovo testo in materia nel 2016, su pressioni di movimenti pro-life, ma fece marcia indietro, anche per effetto di vaste manifestazioni di protesta. La legge sull'interruzione di gravidanza oggi in...