Fino pochi giorni fa ritenuto un modello di stabilità nell’Asia centrale, il Kazakistan da domenica scorsa è piombato sull’orlo di una guerra civile. Ecco cosa si sta verificando.

Le proteste contro l’aumento del prezzo del gas, domenica scorsa in Kazakistan, hanno quasi scatenato una guerra civile. Ora nel Paese sembra tutto sotto controllo, nonostante la scia di morti e feriti seguiti ai cruenti scontri. Cos’è accaduto?

«Tutto è iniziato il 2 gennaio a Jañaözen (ex Novy Uzen), città sud occidentale dedita all’estrazione di gas e petrolio, già teatro di un massacro di operai in sciopero dieci anni fa, nel dicembre 2011. Il decennale della strage, in concomitanza con la crisi energetica che investe gran parte del mondo, ha acceso gli animi di molti facinorosi in tutto il Kazakistan. Sullo sfondo...