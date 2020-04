L’allarme coronavirus ha iniziato a suonare anche a Minsk, dove la prima vittima della pandemia è stata registrata lo scorso 31 marzo, quando proprio per il virus è morto un attore teatrale di 75 anni ben conosciuto nel Paese governato da Alexander Lukashenko. L’«ultimo dittatore d’Europa», fino a pochi giorni fa, in tutte nelle sue apparizioni pubbliche ha continuato a rilevare che misure restrittive sarebbero state fuori luogo, ma che una profilassi basilare come «bere vodka, praticare attività sportiva, andare a fare la sauna e mangiare sano» sarebbero state sufficienti per far fronte all’emergenza. Il «disegno» politico dietro all’epidemia, del resto - secondo lo stesso Lukashenko - sarebbe quello dei grandi gruppi di potere occidentali: voler controllare gli Stati europei per sovvertirne...