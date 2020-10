Dopo la cancelliera Angela Merkel anche il vicecancelliere Olaf Scholz, negli scorsi giorni a Berlino, ha incontrato l’esiliata leader dell’opposizione Svetlana Tikhanovskaya definendola «una coraggiosa combattente per la democrazia e i diritti civili in Bielorussia». Tikhanovskaya, a cui la «Frankfurter Allgemeine Zeitung», durante il suo tour tedesco, ha dedicato una lunga intervista, ha ripetuto di non volersi «candidare per l’ufficio presidenziale» nel caso di nuove elezioni, ma di considerare il suo come «un ruolo politico di passaggio». Ieri il viaggio europeo della dissidente è proseguito in Slovacchia, dove ha incontrato il ministro degli Affari esteri Ivan Korkok oltre a rappresentanti della diaspora bielorussa.