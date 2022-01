Per le lesioni fisiche ha avuto cinque giorni di prognosi, per quelle morali ci vorrà molto di più. Il padre del 12.enne non ha dormito due notti e martedì mattina ha fatto denuncia ai carabinieri per lesioni e ingiurie. Gli atti andranno alla procura minorile di Firenze. Il ragazzo invece ha saltato un giorno di scuola. L’episodio è di domenica sera, era ancora scosso per tornare subito in classe.