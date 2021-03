Ogni anno, 829.000 persone muoiono in media di dissenteria come conseguenza di acqua non potabile, compresi 300.000 bambini sotto i cinque anni. L’OMS calcola che le perdite totali dovute all’acqua non potabile in 136 Paesi a medio e basso reddito equivalgano a circa 260 miliardi di dollari all’anno. Nei Paesi a medio ed alto reddito, in media il 59% delle acque reflue è trattato, ma nei paesi a basso reddito è trattato solo l’8%. Lo scrive l’ONU nel suo rapporto annuale sull’acqua, diffuso oggi in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua. Dare l’accesso all’acqua potabile a 140 Stati a medio e basso reddito entro il 2030 (l’obiettivo 6 dell’Agenda 2030 dell’ONU sulla sostenibilità) costerebbe 114 miliardi di dollari all’anno nei prossimi dieci anni. È quanto si legge nel «Rapporto mondiale sullo sviluppo dell’acqua 2021» dell’ONU.