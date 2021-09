Ogni minuto e 5 secondi una persona muore di COVID negli USA

Gli ultimi sviluppi

Raccolta una quantità di dati tale da sensibilizzare e rassicurare le donne in dolce attesa – Due le principali novità: il preparato può essere inoculato durante tutta la gravidanza senza rischi di malformazioni e interruzioni – La specialista in medicina materno-fetale alla Clinica Mangiagalli di Milano: «Attuare un processo di alfabetizzazione sanitaria per favorire una scelta serena e consapevole della donna»