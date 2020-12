Donald Trump ha minacciato di silurare il capo della Food and Drug Administration (FDA), Stephen Hahn, se il vaccino Pfizer/BioNTech non sarà approvato entro la serata di venerdì, ora di Washington. Lo riportano alcuni media USA tra cui la CNN e il Washington Post. Il capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadows avrebbe detto ad Hahn di presentare le sue dimissioni se non ci sarà l’approvazione nelle prossime ore. «Non ci può essere alcuna influenza politica sul vaccino», ha affermato il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden. Le sue parole dopo le indiscrezioni secondo cui Trump avrebbe minacciato di silurare il capo della FDA.