Gli svizzeri sono virtuosi. La Svizzera è fra i Paesi al mondo con il minor debito pubblico rispetto al Prodotto interno lordo. Per questo motivo gli svizzeri potrebbero essere tentati in questi giorni di sostenere la posizione olandese e tedesca contro l’emissione di coronabonds europei o più in generale di bond europei garantiti in solido da tutti i Paesi dell’Unione europea. È una posizione che agli svizzeri potrebbe apparire logica e coerente con le proprie virtù. Ma così non è. Anzi, è vero proprio il contrario. Gli olandesi e i tedeschi hanno fatto i furbi. Non sono stati disposti ad accollarsi quelle importanti responsabilità che gli svizzeri invece gestiscono già da molti anni, pur con tutta la fatica che queste comportano. Facciamo un poco di chiarezza. Olanda e Germania esportano...