Ammontano a circa 120 le persone che risultano ferite a seguito del terremoto che ha colpito il Giappone nord orientale poco dopo le 23 di ieri (le 13 in Svizzera).

L’epicentro della scossa, la magnitudo della quale è stata rivista al rialzo (7.3 nella scala Richter), è stato registrato al largo della costa di Fukushima, la stessa area geografica in cui si è verificata la triplice catastrofe nel marzo 2011.

In questo caso però non sono state segnalate anomalie alle centrali nucleari e dopo il sisma non è scattato un allarme tsunami.