«Nelle ultime 24 ore sono stati riportati all’Oms 106.000 nuovi casi di coronavirus, il numero più alto in un giorno da quando è iniziata la pandemia. Quasi due terzi di questi sono stati registrati in solo quattro paesi». Lo ha detto il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus​, nel consueto briefing sulla Covid-19 ribadendo che «la strada è ancora lunga».

Ghebreyesus ha indicato che «la valutazione indipendente sulle azioni compiute sin qui non è una novità, è nel Dna dell’Oms. È stata fatta in passato per l’epidemia di Ebola e per la Sars». «La valutazione sarà svolta al primo momento opportuno, ossia quando tutte le condizioni saranno soddisfatte. Ma la vogliamo fare il prima possibile», ha ribadito.