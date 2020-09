Témoris Grecko è un reporter di guerra messicano. Dopo aver lavorato in Medio Oriente (è stato rapito in Siria nel 2013) è tornato in Messico. Con i suoi documentari e il suo ultimo libro sui giornalisti che rischiano la loro vita per scoprire la verità in Messico, Grecko è una delle voci di riferimento per capire il dramma dell’informazione nel suo Paese. Lo abbiamo intervistato.

L’ultimo giornalista è stato trovato decapitato nello Stato di Véracruz la settimana scorsa. Cosa sta succedendo in Messico?

«Sta succedendo quello che purtroppo accade da ormai vent’anni: chi fa informazione e lo fa in modo onesto, nel mio Paese rischia di morire e spesso muore per davvero. Siamo il quinto Paese al mondo per morti sul campo in nome dell’informazione, con oltre un centinaio di reporter che negli ultimi...