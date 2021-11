Oltre 12 mila musicisti del Sistema nazionale delle orchestre del Venezuela si sono esibiti ieri pomeriggio a Caracas nell’esecuzione della ‘Marcia slava’ di Piotr Ilych Tchaikovsky per tentare di conquistare il primato Guinness per l’orchestra più grande del mondo.

Nel patio di una caserma della capitale si sono raccolti musicisti di tutte le età per eseguire otto brani, di cui il terzo era appunto quello del compositore russo, eseguito per 12 minuti, al fine di battere il precedente record che apparteneva ad una orchestra 8.097 persone di San Pietroburgo, che nel 2019 eseguì un brano per oltre cinque minuti.