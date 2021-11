Oltre 1.400 giornalisti uccisi, il 90% degli omicidi è rimasto impunito

Dal 1992 più di 1’400 giornalisti sono stati uccisi per aver svolto il loro lavoro. In almeno 900 di questi casi si è trattato di una rappresaglia diretta. E il 90% di questi omicidi è rimasto impunito. Casi sono stati denunciati, tra gli altri, in Colombia, Russia, Filippine, Slovacchia, Malta, ma il problema è globale.

E’ quanto sottolinea l’atto di accusa consegnato al Tribunale permanente dei popoli, istituzione che ha sede all’Aia e che ha aperto un procedimento sugli omicidi dei giornalisti con l’obiettivo di accendere un faro e contribuire a fermare l’impunità, proponendo vie per riaffermare che gli Stati sono responsabili della protezione dei giornalisti e sono tenuti ad agire in caso di minacce nei loro confronti.

La decisione è stata presa a conclusione della Sessione di apertura che si è tenuta il 2 novembre scorso. Il TPP «è consapevole che l’omicidio di giornalisti è un problema universale, non solo nei paesi non democratici ma in tutto il mondo», così come è conscio «della gravità e dell’importanza di questa piaga, conseguenza di un ambiente ostile alla libertà di stampa», ha dichiarato il Segretariato generale del Tpp, motivando l’apertura della procedura e richiamando l’attenzione sulle «gravi conseguenze» della «impunità quasi totale’ anche per la società.