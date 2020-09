Il premier francese Jean Castex non esclude la possibilità di un nuovo lockdown, se la situazione sul fronte del coronavirus nel Paese dovesse peggiorare ulteriormente. In Francia, lo ricordiamo, è stata raggiunta ieri la quota di 16 mila infezioni in sole 24 ore. «Non si gioca con un’epidemia», ha detto a France 2, invocando una «responsabilità collettiva». E difendendo la nuove misure restrittive adottate nella grandi città come Parigi e Marsiglia ha sottolineato: «Se non agiamo, potremmo trovarci in una situazione vicina a quella primaverile. E questo potrebbe significare un riconfinamento, se la situazione dovesse aggravarsi ancora».