Gli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa hanno chiuso il 2019 con oltre 35 milioni di passeggeri, in crescita del 4,4%, mettendo a segno, secondo il gruppo Sea, un nuovo «record storico». Un risultato raggiunto, viene spiegato, «in un anno particolare che ha visto la chiusura per tre mesi, da fine luglio a fine ottobre, dell’aeroporto di Linate per lavori al city airport e lo spostamento di tutti i voli sullo scalo di Malpensa».