I casi di coronavirus nello Stato di New York sono saliti a 7.102, di cui 4.408 nella sola città di New York. «Abbiamo aumentato il numero dei test e di conseguenza il numero dei casi aumenta», afferma il governatore Andrew Cuomo, sottolineando che rispetto a giovedì i casi sono aumentati di 2.950. I morti nello Stato sono invece 35.

Lo stesso Cuomo ha annunciato che «il 100% dei lavoratori nello Stato di New York deve stare a casa, ad eccezione del personale essenziale al quale è consentito andare al lavoro». «Restate a casa, non prendete i trasporti pubblici a meno che non sia necessario», ha aggiunto il governatore appellandosi alla popolazione, cancellando e posticipando tutti gli assembramenti non essenziali. «Mi assumo la responsabilità di questa decisione», ha concluso Cuomo, spiegando che l’esercizio fisico all’aperto se solitario è consentito: «Rafforziamo la stretta perché i casi stanno aumentando».