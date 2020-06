Percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto: sono 709 i furbetti scoperti dalla Guardia di Finanza nel 2019 nell’ambito dei 22.151 interventi per la tutela della spesa pubblica.

Sono invece 3.844 i soggetti denunciati per le frodi alla spesa previdenziale e sanitaria, 35 dei quali arrestati. I finanzieri hanno poi scoperto oltre 47 milioni percepiti illecitamente nel settore delle politiche agricole e segnalato alla magistratura contabile oltre 5.200 soggetti per danni erariali ai quali sono stati sequestrati beni per 66 milioni.