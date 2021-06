Nonostante la pandemia da coronavirus, nel 2020 il numero di persone in fuga da guerre, violenze, persecuzioni e violazioni dei diritti umani è salito alla cifra record di quasi 82,4 milioni. Lo rende noto l’ultimo rapporto annuale Global Trends dell’agenzia dell’Onu per i rifugiati (Unhcr) pubblicato oggi a Ginevra.

Si tratta di un aumento del 4% rispetto al dato record di 79,5 milioni di persone in fuga registrato alla fine del 2019. Il 2020 è il nono anno di aumento ininterrotto dei movimenti forzati nel mondo. Oggi, l’1% della popolazione mondiale è in fuga.

Del totale di 82,4 milioni in fuga, 26,4 milioni sono rifugiati, 4,1 milioni i richiedenti asilo, 48 milioni gli sfollati interni. I minori rappresentano il 42% di tutte le persone costrette alla fuga. Più di due terzi di tutte le persone fuggite all’estero provengono da cinque Paesi: Siria (6,7 milioni), Venezuela (4 milioni), Afghanistan (2,6 milioni), Sud Sudan (2,2 milioni) e Myanmar (ex Birmania, 1,1 milioni).

Il rapporto rileva anche come al picco della pandemia lo scorso anno, oltre 160 Paesi avevano chiuso le loro frontiere, con 99 Stati che non facevano eccezioni per le persone in cerca di protezione.