(Aggiornata alle 12.32) I morti per il nuovo coronavirus superano quota 3.100 nel mondo, i contagiati hanno superato soglia 90 mila mentre le persone guarite sono oltre 48 mila. In Cina 18 province hanno già abbassato l’allerta sull’epidemia partita da Wuhan, puntando a far ripartire l’economia, come caldeggiato dal Governo. In Italia, il numero dei malati sale a 1.835, mentre quello delle vittime è 52, 18 in più nelle ultime 24 ore con il primo morto nelle Marche, un 88.enne di Fano.

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) intanto torna a ribadire che non si tratta ancora di pandemia. «Contenere il coronavirus è fattibile e deve rimanere la massima priorità per tutti i paesi. Con misure precoci e aggressive, si può interrompere la trasmissione», ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Stiamo monitorando la situazione ogni momento di ogni giorno e analizzando i dati - ha aggiunto -. L’OMS non esiterà a descrivere questo coronavirus come una pandemia se questo è ciò che i dati suggeriranno».

© Global Cases by Johns Hopkins CSSE

Altre 11 vittime in Iran

Si aggrava ancora il bilancio dell’epidemia di coronavirus in Iran. Il totale delle vittime è salito a 77, ossia 11 in più di ieri. I contagiati complessivi sono aumentati a 2.336, cioè oltre 800 in più di ieri, quando i casi confermati erano 1.501. Lo riferisce il ministero della Salute di Teheran.

Johnson lancia piano di «contenimento»

Un piano di contenimento del coronavirus nel Regno Unito, con la possibilità ove necessario di imporre chiusure di scuole su vasta scala, di cancellare eventi pubblici e di richiamare in servizio personale sanitario in pensione, è stato annunciato oggi dal premier Boris Johnson assieme ai vertici della sanità britannica. Il piano, inserito in un disegno di legge che rafforza i poteri governativi ad hoc, ipotizza anche di estendere le indicazioni per evitare viaggi non necessari in aree considerate a maggior rischio, anche se la sua attuazione è rinviata a un’impennata dei casi di coronavirus nel Regno (ad oggi fermi a una quarantina).

Nuovi contagi in Belgio

Cinque nuovi casi di coronavirus sono stati identificati in Belgio durante la notte, tutti tornati recentemente da un viaggio nel Nord Italia. Lo rende noto l’ultimo bollettino rilasciato dal servizio sanitario federale, sottolineando che i nuovi contagi sono stati scoperti dopo aver effettuato, nelle scorse ore, 243 test in laboratorio. «Questo aumento del numero di casi e di test corrisponde al ritorno di un buon numero di compatrioti dalle vacanze di Carnevale», sottolinea il bollettino.

Tutte le persone risultate positive al virus presentano lievi sintomi come febbre e tosse. Due abitano nella regione delle Fiandre, uno a Bruxelles e due in Vallonia. Con questi cinque nuovi casi salgono così a 13 i contagi rilevati in Belgio, compreso un paziente già guarito.

In Cina 7 nuovi contagi in arrivo dall’Italia

La Cina ha registrato altri sette casi di «contagio di ritorno» dall’Italia, aumentando i timori di ricontaminazione del Paese da cui è partita l’epidemia. Sulle 11 nuove infezioni da coronavirus annunciate oggi fuori dall’Hubei, provincia epicentro, sette sono relative allo Zhejiang, ha detto la Commissione sanitaria nazionale. Sono cittadini cinesi tornati dall’Italia la scorsa settimana che, secondo il network statale Cgtn, lavoravano nello stesso ristorante di Bergamo e avevano stretti contatti con la prima donna rientrata il 28 febbraio e risultata positiva. Allo stesso tempo, il Paese ha registrato 125 nuovi casi di coronavirus, il livello più basso di nuovi contagi delle ultime 6 settimane, e 31 morti aggiuntivi, tutti concentrati nella provincia epicentro dell’epidemia dell’Hubei. La Commissione sanitaria nazionale (Nhc) ha portato il totale dei decessi a 2.943 e delle infezioni complessive a quota 80.151. I casi di contagio hanno seguito un trend al ribasso negli ultimi giorni, malgrado gli 11 casi segnalati oggi fuori dall’Hubei rappresentino il livello più alto degli ultimi 5 giorni.

In Corea del Sud 600 nuovi casi

La Corea del Sud ha riportato 600 nuovi casi di coronavirus, portando il totale delle infezioni a 4.812, con un allarmante incremento a Daegu, la città dove ha sede la Chiesa di Gesù Shincheonji, rivelatasi il vero focolaio dell’epidemia. In base ai dati aggiornati del Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) ricontati e riorganizzati per data, ci sono anche tre morti ufficiali in più per un totale di 28 decessi. Il nuovo balzo del numero di contagi segue i 1.062 registrati domenica e gli 813 di sabato.

Quarto contagio in Repubblica Ceca

Confermato il quarto caso di coronavirus nella Repubblica Ceca. Si tratta di una donna 53.enne ricoverata a Usti nad Labem (nord-ovest) e trasportata nell’ospedale Bulovka di Praga dove si trovano gli altri tre pazienti. Tutti e quattro sono arrivati dall’Italia. La donna era alloggiata nello stesso albergo nel Veneto dove alloggiava l’uomo ricoverato domenica. Il primo paziente è un accademico ceco di 68 anni tornato da una conferenza all’università di Udine. Il secondo paziente è una statunitense, nata nel 1999, che studia a Milano ed era a Praga e a Brno come turista. Il terzo paziente è un ceco, nato nel 1976, era in ferie ad Auronzo di Cadore nel Veneto. Le condizioni di tutti e quattro non sono gravi.

Controlli a tappeto negli USA

Gli Stati Uniti attueranno nelle prossime 12 ore il 100% dei controlli su tutti i voli diretti che arrivano da Italia e Corea del Sud. Lo ha detto il vicepresidente americano Mike Pence che coordina la risposta del governo americano all’emergenza coronavirus. «Nelle prossime 12 ore - ha detto Pence - i passeggeri di tutti i voli verso gli Stati Uniti da Italia e Corea del Sud saranno soggetti a controlli che includono anche ripetuti controlli della temperatura corporea dagli aeroporti di partenza, prima dell’imbarco». Ulteriori decisioni, ha quindi aggiunto il vicepresidente Usa, verranno prese sulla base dei fatti e di quello che affermano gli esperti.

Sale a 8 il numero di infetti in Croazia

In Croazia è stato accertato un nuovo caso di contagio da coronavirus, con il totale che sale a otto. Nel darne notizia, i media locali aggiungono che degli otto contagi, cinque si sono registrati a Rijeka (Fiume) e tre nella capitale Zagabria.

Primi due in Portogallo

Anche il Portogallo registra i primi due casi di coronavirus. Lo riferisce la tv Sic specificando che in un caso si tratta di un uomo che era stato di recente in Italia, l’altro rientrava dalla Spagna. Entrambi sono stati ricoverati a Porto. Al momento non è arrivata conferma da parte del ministero della Salute portoghese.

