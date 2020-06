La COVID-19 non risparmia i Paesi africani, dove la carenza di strutture sanitarie rende allarmante la situazione. Su questa ed altre sfide abbiamo sentito il parere di Pietro Lazzeri, ambasciatore svizzero plenipotenziario a Yaoundé per Camerun, Repubblica Centrafricana e Guinea Equatoriale.

Come evolve la pandemia nei tre Paesi africani nei quali lei è ambasciatore plenipotenziario?

«Qui in Camerun ci sono ufficialmente 10 mila casi positivi, ma in realtà saranno parecchi di più, considerata la mancanza di test e la difficoltà nel raggiungere molte zone del Paese. La diffusione del coronavirus continua ad aumentare anche perché è difficile mettere in atto misure di lockdown in Paesi come quelli di cui mi occupo. Il Camerun è il Paese più colpito nell’Africa subsahariana dopo il Sudafrica, la Nigeria e il Ghana. Il fatto che i tre quarti della popolazione lavorino nel settore informale rende difficilmente applicabili le misure di prevenzione e di lockdown».

Da parte governativa che direttive sono giunte?

«In Camerun vi sono delle restrizioni per gli spostamenti ma non è possibile applicarle alla lettera. In Guinea Equatoriale c’è stato il lockdown, ma si tratta di un Paese più piccolo, mentre in Repubblica Centrafricana sono state introdotte delle misure precauzionali ma non il lockdown totale».

La restrizione dei movimenti come ha cambiato il suo lavoro?

«In Camerun da metà marzo il Paese ha chiuso le frontiere e il suo spazio aereo. Appoggiati dal centro per la gestione delle crisi del DFAE (Dipartimento federale degli affari esteri) abbiamo organizzato un volo speciale verso la Svizzera che ha permesso di evacuare quasi trecento cittadini svizzeri ed europei che erano bloccati qui. Nel nostro lavoro, a seguito della pandemia, abbiamo dovuto aumentare la flessibilità, ad esempio lavorando in vari turni. Ci siamo attivati per la prevenzione sanitaria per lo staff dell’ambasciata, abbiamo fornito sostegno agli svizzeri presenti nei tre Paesi di nostra competenza e inoltre stiamo accompagnando la risposta sanitaria del Camerun. Agiamo in una sorta di diplomazia 2.0 in cui ci sono riunioni in numero molto limitato e molte interazioni elettroniche».

I finanziamenti preventivati da Berna per questi tre Paesi sono stati modificati per affrontare la pandemia?

«La Svizzera a livello globale ha messo a disposizione 400 milioni per far fronte alla pandemia. In Camerun e in Repubblica Centrafricana abbiamo deciso di rafforzare il sostegno alla salute nei programmi che gestiamo in cooperazione con i nostri partner. Abbiamo inoltre sostenuto dei progetti di risposta alla COVID-19 a impatto rapido in varie zone critiche. Abbiamo anche mobilitato il settore privato, le imprese svizzere, per mostrare la nostra solidarietà. Le ONG svizzere che sono attive nel settore della salute hanno un ruolo importante in questi interventi».

Vi sono contributi dal Ticino?

«Sì, a tale proposito vorrei citare il ruolo svolto nella regione dell’estremo nord del Camerun dalla Fondazione Opera Umanitaria Dr. Maggi che gestisce l’ospedale di Mada, nella regione del Lago Tchad».

La Svizzera ha sostenuto la Commissione nazionale per la promozione del bilinguismo. Un tentativo di porre fine alle forti tensioni tra i gruppi armati anglofoni e il Governo. Gli scontri armati però proseguono.

«Sì Berna aveva offerto la propria collaborazione a questo progetto offrendo la propria esperienza nell’ambito del plurilinguismo e della decentralizzazione. Nel 2019 la Commissione aveva effettuato una visita di studio in Svizzera incontrando varie istituzioni. Questo ha portato all’adozione di una nuova legge sulle lingue ma, ciò nonostante, le violenze in Camerun hanno continuato ad aumentare con un impatto drammatico sui civili. Nel Paese ci sono oltre 800 mila sfollati, 80 mila rifugiati, 4 mila morti e l’economia è paralizzata nelle due regioni anglofone, le scuole sono chiuse e alcuni ospedali sono stati attaccati e bruciati. La Svizzera sostiene le popolazioni attraverso aiuti umanitari e in modo discreto stiamo facilitando un dialogo tra i gruppi armati e il Governo».

A che punto sono i negoziati tra Svizzera e Camerun per abolire il regime della doppia imposizione fiscale?

Ci sono stati due turni di negoziati, uno in Camerun e uno in Svizzera. Si tratta di un’iniziativa importante che ha come obiettivo l’aumento della competitività delle nostre imprese. Mi auguro che non appena l’emergenza sanitaria finirà si potrà proseguire e concludere il negoziato. Gli investimenti svizzeri contribuiscono alla crescita sostenibile nei Paesi dell’Africa centrale e per avere nuovi investimenti è necessario poter contare su condizioni quadro adeguate».

Gli scontri armati in Camerun chiaramente non favoriscono gli scambi commerciali.

«Il Paese sta affrontando tre focolai di crisi: nelle due regioni anglofone, nell’estremo nord a causa degli scontri con Boko Haram, ma anche lungo tutta la frontiera con la Repubblica Centrafricana. Chiaramente non rappresentano un fattore favorevole per gli investimenti e gli scambi economici. Se però guardiamo sul medio-lungo termine, questo Paese e la regione hanno un potenziale economico straordinario. Il porto di Douala è la porta di entrata a un mercato di 60 milioni di persone, inoltre ci troviamo in una zona ricca di materie prime, foreste tropicale e acqua. Chiaramente le condizioni quadro vanno migliorate, ma qui c’è un grande potenziale; va sviluppato».

