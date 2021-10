Nick Price, del Crown Prosecution Service, ha precisato che l’omicidio del parlamentare Tory di lunga data ha avuto un movente di tipo «religioso e ideologico». Il fatto di sangue ha scosso profondamente la politica e l’opinione pubblica del Regno Unito, in particolare per le minacce ricorrenti subite dai deputati che di solito si muovono senza scorta anche nei periodici incontri coi loro elettori.

Ali Harbi Ali, residente nel nord di Londra, era stato arrestato subito dopo l’attacco avvenuto venerdì in una chiesa metodista di Leigh-on-Sea, nell’Essex (Inghilterra del sud). È sotto custodia ed è previsto che in giornata compaia di fronte alla Westminster Magistrates’ Court. Matt Jukes, responsabile dell’anti-terrorismo di Scotland Yard, ha confermato che non ci sono stati altri arresti e nessun altra persona viene ricercata in connessione con l’assassinio. Si conferma quindi la pista del ‘‘lupo solitario’’ per Ali Harbi Ali che ha colpito senza contare sulla complicità e il supporto di altri.